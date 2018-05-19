Лукашенко выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе

МИНСК, 19 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнование председателю Госсовета и Совета министров Кубы Мигелю Диасу-Канелю в связи с крушением пассажирского самолета возле международного аэропорта Гаваны, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование председателю государственного совета и совета министров Кубы Мигелю Диасу-Канелю в связи с крушением пассажирского самолета возле международного аэропорта Гаваны", — говорится в сообщении.
Глава белорусского государства отметил, что в Белоруссии известие о многочисленных человеческих жертвах в результате этой авиакатастрофы восприняли с большой болью и скорбью.
"Лукашенко также выразил искренние соболезнования и передал слова поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", — добавили в пресс-службе.