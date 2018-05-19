В Донецке прощаются с погибшим комбатом "Пятнашки"

ДОНЕЦК, 19 мая — РИА Новости. Церемония прощания с погибшим командиром подразделения ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики "Пятнашка" Олегом Мамиевым с позывным "Мамай" проходит в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.

Мамиев приехал в Донбасс из Северной Осетии в 2014 году, был награжден высшими наградами ДНР. Мамиев был смертельно ранен на передовой в районе Авдеевки в четверг.

Церемония прощания проходит в театре оперы и балета в центре Донецка. Здесь в установлен гроб с телом комбата. Проститься с погибшим пришел глава ДНР Александр Захарченко, его боевые товарищи, друзья, а также жители республики.

"Я его лично не знала. Последний раз его видела на День Победы. Такой красивый, юный. Таким я его и запомню. Это один из защитников нашей республики. Я не имела права не прийти и не отдать дань такому человеку, как он", — поделилась дончанка Любовь.

Те, кто знал комбата "Пятнашки" лично, отмечают, что он был хорошим человеком и командиром. "Он был очень хорошим и добрым человеком. У меня сын воевал в его подразделении, погиб в декабре. Это был человек, который действительно все делал для своих подчиненных, своих солдат. Это большая потеря для полка", — вспоминает Олега Мамиева жительница ДНР Ирина.

Ожидается, что церемония прощания продлится до 13.00. После этого пройдет отпевание, и тело Олега Мамиева отправят на родину, где похоронят.

В субботу в связи с гибелью одного из легендарных командиров ополчения на всей территории республики объявлен траур.

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