На севере Италии перевернулся автобус, 26 человек ранены

РИМ, 19 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Авария с автобусом произошла в субботу утром на автостраде А4 в провинции Порденоне на севере Италии, 26 человек ранены, сообщил новостной телеканал Tgcom24.

Согласно информации с места ДТП, рейсовый автобус, следовавший по маршруту Турин-Триест, на скорости вылетел за пределы автодороги близ города Сан-Джорджо-ди-Ногаро и перевернулся. В результате инцидента, причины которого пока не ясны, 26 человек получили ранения, причем один из раненых находится в очень тяжелом состоянии.

На место происшествия спешно прибыли многочисленные машины скорой помощи, пожарные расчеты и сотрудники полиции. Пострадавшие люди уже доставлены в местные больницы. Участок автострады, где произошла авария, временно закрыт для движения автотранспорта.