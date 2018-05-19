Врачи сообщили о состоянии выживших в авиакатастрофе на Кубе

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Три женщины, выжившие в авиакатастрофе самолета Boeing-737 в пятницу в столице Кубы Гаване, находятся в стабильном состоянии, но угроза жизни еще есть, сообщил директор больницы Calixto García Карлос Альберто Мартинес (Carlos Alberto Martínez) в эфире телеканала CubaTV.

В пятницу на Кубе потерпел крушение пассажирский самолет Boeing, на борту которого было 110 человек, включая членов экипажа, при этом три человека выжили.

"Они стабильны с точки зрения гемодинамики, но угроза для их жизни сохраняется из-за развития тех серьезных травм, которые они получили, им потребуется интенсивное вмешательство медиков", — заявил директор больницы.

Мартинес пояснил, что, несмотря на то, что состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое с угрозой для жизни, после хирургического вмешательства удалось улучшить гемодинамический контроль.

Корреспондент РИА Новости, который посетил больницу, подтвердил, что трое выживших находятся в отделении интенсивной терапии больницы Calixto García.