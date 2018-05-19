В Японии перевернулся школьный автобус

ТОКИО, 19 мая – РИА Новости. Школьный автобус перевернулся недалеко от поселка Оирасэ в префектуре Аомори на севере главного японского острова Хонсю, около 30 человек госпитализированы, сообщает агентство Киодо со ссылкой на местное пожарное управление, в ведении которого находится служба скорой помощи.

По предварительной информации, инцидент произошел около 09.35 по местному времени (03.35 мск). Школьный автобус перевозил футбольную команду из частной школы города Хатинохэ в префектуре Аомори.

Точная причина дорожно-транспортного происшествия пока не установлена. Предположительно, автобус пытался уйти от столкновения с другим автомобилем, пробил барьерное ограждение и перевернулся на бок.

Госпитализированы около 30 человек с разными травмами. Агентство отмечает, что все они находятся в сознании.