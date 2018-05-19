СМИ узнали об изменении полета бомбардировщиков США после угроз КНДР‍

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. США, Южная Корея и Япония договорились изменить запланированный полет двух стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Boeing B-52 так, чтобы не пролетать над Корейским полуостровом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в министерстве обороны США,

По данным телеканала, взлетевшие с острова Гуам в Тихом океане и приземлившиеся там же бомбардировщики начали свой полет 24-48 часами ранее. Они пролетели к югу и юго-востоку от Корейского полуострова, но не заходили в воздушное пространство Южной Кореи.

Источники отметили, что представляется неясным, было ли решение об изменении курса принято в ответ на заявление лидера КНДР. Они подчеркнули, что полет бомбардировщиков не является военными учениями.

Как сообщает телеканал, Пентагон отказался на комментировать ситуацию.

Во вторник агентство Ренхап сообщило, что КНДР угрожает отменить встречу Трампа и Ким Чен Ына из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. КНДР также отказалась от проведения в среду переговоров на министерском уровне с Южной Кореей.

Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын намерены провести встречу 12 июня в Сингапуре.