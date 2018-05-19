В Перу рассматривают законопроект о химической кастрации педофилов

МЕХИКО, 19 мая — РИА Новости. Парламент Перу одобрил в первом чтении законопроект о химической кастрации признанных виновными в изнасиловании детей младше 14 лет, сообщило издание Republica.

По словам президента Перу Мартина Вискарры, окончательного решения по этому предложению еще не принято, власти намерены внимательно изучить его.

В ходе голосования по законопроекту в первом чтении 67 человек высказались за его принятие, 7 – против, 23 – воздержались. Решение о применении кастрации, согласно законопроекту, должен принимать судья.

"Мы изучаем все данные… Оцениваем его в рамках научных исследований", — заявила, в свою очередь, министр здравоохранения Перу Сильвия Пессах.

Второе голосование по этому законопроекту запланировано на следующей неделе.