ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. При стрельбе возле учебного заведения в штате Джорджия один человек погиб, двое ранены. Инцидент произошел во время выпускной церемонии в старшей школе Маунт-Зайон в округе Клейтон, сообщил местный телеканал WXIA-TV.
Правоохранительные органы приступили к расследованию.
Стрельба в Техасе
Это уже второй случай стрельбы с человеческими жертвами в школах США в пятницу. Ранее при стрельбе в школе в Санта-Фе в Техасе погибли десять человек, еще десять были ранены.
Полиция идентифицировала нападавшего, им оказался 17-летний Димитриос Пагуртзис. Подозреваемый собирался покончить с собой. Его поместили в тюрьму округа Галвестон без возможности выхода под залог, предъявив обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах.
Мотивы преступника пока неизвестны.