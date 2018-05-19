В Джорджии один человек погиб в результате стрельбы в школе

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. При стрельбе возле учебного заведения в штате Джорджия один человек погиб, двое ранены. Инцидент произошел во время выпускной церемонии в старшей школе Маунт-Зайон в округе Клейтон, сообщил местный телеканал WXIA-TV.

Трех пострадавших доставили в местные больницы, один из них скончался вскоре после госпитализации. По данным полиции, они не являются школьниками.

Правоохранительные органы приступили к расследованию.

Стрельба в Техасе

Это уже второй случай стрельбы с человеческими жертвами в школах США в пятницу. Ранее при стрельбе в школе в Санта-Фе в Техасе погибли десять человек, еще десять были ранены.

Полиция идентифицировала нападавшего, им оказался 17-летний Димитриос Пагуртзис. Подозреваемый собирался покончить с собой. Его поместили в тюрьму округа Галвестон без возможности выхода под залог, предъявив обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Губернатор Грег Эббот сообщил, что молодой человек использовал ружье и револьвер 38-го калибра, которые взял у своего отца. Оружие было ранее приобретено легально. Кроме того, в машине задержанного обнаружили взрывные устройства и "коктейли Молотова".

Мотивы преступника пока неизвестны.