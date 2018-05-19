МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Депутат Верховной Рады, бывший руководитель "Правого сектора"* Дмитрий Ярош сообщил, что командира бригады "Пятнашка" Олега Мамиева, с позывным "Мамай", убили три украинских силовика, передает ТСН.

"Спасибо комбату "Черному", ротному "Рэмбо" и другу "Кипишу" за профессиональную и качественную работу! Так держать!", — отметил депутат.

"Это ждет всех пришельцев и их местных приспешников, которые решили уничтожить наше государство", — пригрозил Ярош.

Гибель "Мамая"

О гибели Олега Мамиева стало известно в ночь на пятницу. Его смертельно ранили на передовой в районе Авдеевки — он получил осколочные ранения в голову, грудь и живот. Врачи боролись за его жизнь два-три часа, но ничего не смогли сделать.

Мамиев приехал в Донбасс из Осетии вскоре после госпереворота в Киеве в 2014 году. Он воевал в подразделении "Восток", участвовал в боевых операциях, затем перешел в интербригаду "Пятнашка", которая несла службу на окраине Донецка, и вскоре стал ее командиром.

Мамиев был награжден высшими наградами ДНР.

Ранее в Донбассе погибли такие известные командиры, как Арсен Павлов (Моторола), Михаил Толстых (Гиви), Александр Беднов (Бэтмен), Алексей Мозговой, Евгений Ищенко (Малыш), Павел Дремов (Батя).

Конфликт в Донбассе

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале. По последним данным ООН, в результате конфликта убиты более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в том числе, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки между конфликтующими сторонами.

*Запрещенная в России экстремистская организация