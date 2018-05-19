На Кубе более 100 человек погибли при крушении самолета

МЕХИКО, 19 мая – РИА Новости. Более 100 человек погибли при крушении самолета Boeing 737-200 на Кубе, произошедшего в пятницу вскоре после взлета лайнера из аэропорта Гаваны.
Лайнер, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, потерпел крушение вскоре после взлета, рухнув между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас, на территории сельскохозяйственных посадок.
Есть выжившие
Вскоре после катастрофы местные СМИ сообщили о четырех выживших в авиакатастрофе – трех женщинах и одном мужчине. Три оставшиеся в живых женщины были доставлены в реанимацию гаванского госпиталя имени Каликсто Гарсия в тяжелом состоянии, мужчина скончался по дороге в больницу.
Как сообщил Минтранс Мексики, самолету было 39 лет, он был выпущен в 1979 году, однако имел все необходимые разрешения на работу.
Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что будет проведено расследование обстоятельств крушения и выразил соболезнования родным погибших. Черные ящики пока не найдены.
Свидетельства очевидцев
Очевидцы сообщили кубинскому ТВ, что самолет пытался вернуться в аэропорт после взлета, но врезался в линии электропередачи. Свидетели также сообщили, что первые спасатели прибыли к месту происшествия через 12 минут после падения.
В настоящее время все терминалы гаванского аэропорта имени Хосе Марти продолжают работу.
Международная реакция
Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнования Диас-Канелю, сообщила пресс-служба Кремля. "Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кому удалось выжить в этой катастрофе", — говорится в телеграмме.
Кроме того, соболезнования в связи с трагедией выразили Венесуэла, Испания, Мексика, Франция. Компания Boeing также выразила соболезнования близким пассажиров и членов экипажа разбившегося на Кубе самолета, а также готовность оказать необходимую техническую помощь.
Власти Кубы объявили траур в связи с авиакатастрофой.