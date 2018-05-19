Демократы потребовали от администрации Трампа помочь им судиться с Россией

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Национальный комитет Демократической партии США пытается добиться распоряжения суда, которое заставило бы администрацию Дональда Трампа поддержать иск демократов против России за "вмешательство в выборы", говорится в документах суда.
Также демократы хотят, чтобы госдепартамент помог им передать повестки Главному управлению Генштаба ВС РФ и хакеру Guccifer 2.0, которого они связывают с Россией.
Администрация Трампа негативно восприняла иск. Республиканцы заявили в связи с подачей иска, что сами готовы изучить вопрос о предполагаемой коррупции демократов. Среди вопросов, которые готовы поднять в штабе Трампа — история со скандальным компрометирующим досье на тогда еще кандидата в президенты, которое было подготовлено компанией Fusion GPS по заказу комитета Демпартии и штаба Хиллари Клинтон.
Все эти темы штаб Трампа активно пытался использовать в своей предвыборной кампании, но после победы на выборах к ним практически больше не возвращались.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".