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Демократы потребовали от администрации Трампа помочь им судиться с Россией

Сюжет:
Иск Демпартии США о вмешательстве в выборы (11)
00:5719.05.2018
(обновлено: 00:58 19.05.2018)
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© AFP 2018 / Eduardo Munoz AlvarezЛюди наблюдают за подведением итогов голосования на выборах президента США в Нью-Йорке. Архивное фотоЛюди наблюдают за подведением итогов голосования на выборах президента США в Нью-Йорке. Архивное фото
© AFP 2018 / Eduardo Munoz Alvarez

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Национальный комитет Демократической партии США пытается добиться распоряжения суда, которое заставило бы администрацию Дональда Трампа поддержать иск демократов против России за "вмешательство в выборы", говорится в документах суда.

Министерство иностранных дел России. архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В МИД прокомментировали иск демократической партии США против России
Истцы в лице демократов предлагают затребовать поддержку госсекретаря Майка Помпео, который помог бы им формально передать исковое заявление России. Москва не принимает никакие исковые заявления, отмечают истцы. Американский закон об иностранном суверенитете защищает любые страны от исков в судах США за редкими исключениями.

Также демократы хотят, чтобы госдепартамент помог им передать повестки Главному управлению Генштаба ВС РФ и хакеру Guccifer 2.0, которого они связывают с Россией.

Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Совфеде объяснили причины иска Демпартии США против России
В апреле Демократическая партия США подала в суд на правительство РФ, ГРУ, предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба Трампа, в том числе зятя американского президента Джареда Кушнера. Иск связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и предположениями о сговоре с целью нанесения ущерба демократам, а также с целью продвижения кандидатуры Трампа.

Администрация Трампа негативно восприняла иск. Республиканцы заявили в связи с подачей иска, что сами готовы изучить вопрос о предполагаемой коррупции демократов. Среди вопросов, которые готовы поднять в штабе Трампа — история со скандальным компрометирующим досье на тогда еще кандидата в президенты, которое было подготовлено компанией Fusion GPS по заказу комитета Демпартии и штаба Хиллари Клинтон.

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон во время предвыборных дебатов. 9 октября 2016
© AP Photo / John Locher
Американист: иск Демпартии США к России – это беспрецедентный случай
Называются и другие известные скандальные темы, связанные с Демпартией США, в частности отказ предоставить доступ к взломанным серверам партийного комитета сотрудникам ФБР, поддержка руководством партии кандидатуры Клинтон в ущерб другому кандидату Берни Сандерсу, в котором была замешана экс-глава нацкомитета партии Дебби Вассерман-Шульц, а также "сговор" со СМИ, истории с электронной перепиской сотрудников штаба Клинтон и другое.

Все эти темы штаб Трампа активно пытался использовать в своей предвыборной кампании, но после победы на выборах к ним практически больше не возвращались.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

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