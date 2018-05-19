Трамп и Гутерреш провели переговоры

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили ситуацию вокруг Ирана, Сирии и Северной Кореи, заявили в Белом доме.

Встреча состоялась в пятницу в Белом доме.

В сообщении Белого дома отмечается, что стороны "обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе Северную Корею, Сирию, Иран и реформу ООН".

Трамп также выразил свою поддержку усилиям генсека по улучшению эффективности работы ООН. "Стороны условились работать вместе в предстоящие месяцы для разрешение вышеперечисленных и других общих угроз и вызовов", — добавили в Белом доме.