МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Граждан России не было на борту потерпевшего крушение на Кубе самолета Boeing-737, сообщается в микроблоге посольства РФ в Республике Куба в Twitter.
По данным портала Cubadebate, Boeing 737-200 был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh и пилотировался иностранным экипажем.
Самолет выполнял рейс DMJ 0972 Гавана-Ольгин (восток острова). После взлета лайнер рухнул на сельскохозяйственные поля в районе между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас, близ первого терминала аэропорта. На борту было 104 пассажира и пять членов экипажа.
Инцидент произошел в 12.08 по местному времени в пятницу. Трем пассажирам потерпевшего крушение самолета удалось выжить.