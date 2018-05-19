На борту разбившегося на Кубе самолета не было россиян, сообщило посольство

На месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion в Гаване, Куба. 18 мая 2018

На месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion в Гаване, Куба. 18 мая 2018

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Граждан России не было на борту потерпевшего крушение на Кубе самолета Boeing-737, сообщается в микроблоге посольства РФ в Республике Куба в Twitter.

"По информации, полученной от официальных кубинских властей, граждан России на борту разбившегося самолета не было," — говорится в заявлении посольства.

По данным портала Cubadebate, Boeing 737-200 был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh и пилотировался иностранным экипажем.

Самолет выполнял рейс DMJ 0972 Гавана-Ольгин (восток острова). После взлета лайнер рухнул на сельскохозяйственные поля в районе между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас, близ первого терминала аэропорта. На борту было 104 пассажира и пять членов экипажа.

Инцидент произошел в 12.08 по местному времени в пятницу. Трем пассажирам потерпевшего крушение самолета удалось выжить.