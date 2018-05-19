Очевидцы рассказали подробности крушения самолета на Кубе

МОНТЕВИДЕО, 19 мая — РИА Новости. Разбившийся на Кубе самолет пытался вернуться в аэропорт после взлета, но врезался в линии электропередачи, сообщило кубинское телевидение со ссылкой на свидетелей произошедшего.

По данным свидетелей, самолет "развернулся, чтобы вернуться в аэропорт", после чего "врезался в линии и электропередачи".

Свидетели также сообщили, что первые спасатели прибыли к месту происшествия через 12 минут после падения.

В настоящее время все терминалы гаванского аэропорта имени Хосе Марти продолжают работу.

По последним данным портала Granma, на борту разбившегося Boeing 737-200 находились 104 пассажира и пять членов экипажа. Самолет был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh. Как уточняет министерство транспорта Мексики, в состав экипажа входили пять человек, а самолет осуществлял чартерный рейс Гавана – Ольгин (восток острова).

Минтранс Мексики сообщил, что самолету было 39 лет, он был выпущен в 1979 году. Авария произошла во время взлета, в результате чего самолет рухнул на землю в 10 километрах от аэропорта Гаваны.

Крушение самолета произошло в 12.08 по местному времени в пятницу. При крушении выжили три женщины, сейчас они находятся в больнице в тяжелом состоянии.