Шульгин прокомментировал созываемую США встречу в ОЗХО

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Организуемая США, Великобританией, Францией и Германией в конце июня спецсессия Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) без сомнения призвана усилить антироссийскую и антисирийскую истерию, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

"США, Великобритания, Франция и ФРГ развернули массированную кампанию по созыву где-то в конце июня спецсессии Конференции государств-участников КЗХО. Ими заявлены вроде как благие цели — осудить применение химоружия в Великобритании, Ираке, Малайзии и Сирии, а также не допустить повторения подобных инцидентов в будущем. На самом деле западная "четверка" планирует использовать это мероприятие для еще большего нагнетания антироссийской и антисирийской истерии вокруг так называемого "дела Скрипалей" и сирийского "химического досье". На счет этого не может быть никаких сомнений", — сказал Шульгин на спецбрифинге в ОЗХО, текст которого опубликован в пятницу.

"Отчасти это объясняется стремлением компенсировать неизбежно утрачиваемые западной группой позиции в процессе урегулирования ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в целом. Параллельно преследуется все та же задача — дискредитация и отстранение от власти правительства Башара Асада", — добавил Шульгин.

При этом российская сторона выступает против поставленной Западом цели наделить Гендиректора Техсекретариата ОЗХО абсолютно несвойственными ему полномочиями по "установлению" виновных в применении химоружия.

"Никаких положений на этот счет в химконвенции нет и быть не может. Там чётко прописано только то, что в случае выявления серьезных случаев нарушения КЗХО информация об этом передается на рассмотрение в Совет Безопасности ООН или в Генассамблею ООН. В данном же случае мы видим явную попытку манипулировать Конвенцией, интерпретировать ее положения в своих корыстных и эгоистичных интересах", — добавил Шульгин.

Он отметил, что "самыми активными проводниками глубоко ущербной инициативы о созыве спецсессии КГУ выступают США". "Именно то государство, которое методично попирает сейчас все нормы международного права, которое создает серьезнейшие кризисы в различных регионах мира, без санкции СБ ООН занимается военными интервенциями. США вообще трудно считать сейчас договороспособным государством, поскольку оно с легкостью в одностороннем порядке разрывает многосторонние соглашения… Теперь они плотно взялись за переформатирование КЗХО под свои цели", — подчеркнул российский постпред.

"Призываем вас, уважаемые коллеги, самым серьезным образом отнестись к данной сложной ситуации в ОЗХО. Созыв спецсессии КГУ может привести к окончательному расколу Организации и, по сути, к прекращению ее нормального функционирования в качестве одной из самых до недавнего времени успешных международных разоруженческих структур. Ваше решительное "нет" по поводу этой деструктивной инициативы помогло бы избежать негативного сценария, навязываемого группой стран, которая хотела бы превратить ОЗХО в свою послушную марионетку", — обратился Шульгин к участникам брифинга.