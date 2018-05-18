РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Шульгин прокомментировал созываемую США встречу в ОЗХО

23:1618.05.2018
(обновлено: 23:17 18.05.2018)
07421
© РИА Новости / Виктория ИвановаПерейти в фотобанкБрифинг представителей РФ и свидетелей химатаки в Сирии в ОЗХО в Гааге. Архивное фотоБрифинг представителей РФ и свидетелей химатаки в Сирии в ОЗХО в Гааге. Архивное фото
© РИА Новости / Виктория Иванова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Организуемая США, Великобританией, Францией и Германией в конце июня спецсессия Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) без сомнения призвана усилить антироссийскую и антисирийскую истерию, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

Сирийский мальчик Хасан Диаб на пресс-конференции по вопросу применения химического оружия в Сирии в Гааге. 26 апреля 2018
© AP Photo / Peter Dejong
Если правду не слышать, значит, ее нет: США игнорируют позицию РФ в ОЗХО
"США, Великобритания, Франция и ФРГ развернули массированную кампанию по созыву где-то в конце июня спецсессии Конференции государств-участников КЗХО. Ими заявлены вроде как благие цели — осудить применение химоружия в Великобритании, Ираке, Малайзии и Сирии, а также не допустить повторения подобных инцидентов в будущем. На самом деле западная "четверка" планирует использовать это мероприятие для еще большего нагнетания антироссийской и антисирийской истерии вокруг так называемого "дела Скрипалей" и сирийского "химического досье". На счет этого не может быть никаких сомнений", — сказал Шульгин на спецбрифинге в ОЗХО, текст которого опубликован в пятницу.

"Отчасти это объясняется стремлением компенсировать неизбежно утрачиваемые западной группой позиции в процессе урегулирования ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в целом. Параллельно преследуется все та же задача — дискредитация и отстранение от власти правительства Башара Асада", — добавил Шульгин.

Журналисты у главного здания Технического секретариата ОЗХО в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
США пытаются превратить ОЗХО в инструмент давления, заявили в Минобороны
При этом российская сторона выступает против поставленной Западом цели наделить Гендиректора Техсекретариата ОЗХО абсолютно несвойственными ему полномочиями по "установлению" виновных в применении химоружия.

"Никаких положений на этот счет в химконвенции нет и быть не может. Там чётко прописано только то, что в случае выявления серьезных случаев нарушения КЗХО информация об этом передается на рассмотрение в Совет Безопасности ООН или в Генассамблею ООН. В данном же случае мы видим явную попытку манипулировать Конвенцией, интерпретировать ее положения в своих корыстных и эгоистичных интересах", — добавил Шульгин.

Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Лавров ответил на обвинения США в недопуске экспертов ОЗХО в Сирию
Он отметил, что "самыми активными проводниками глубоко ущербной инициативы о созыве спецсессии КГУ выступают США". "Именно то государство, которое методично попирает сейчас все нормы международного права, которое создает серьезнейшие кризисы в различных регионах мира, без санкции СБ ООН занимается военными интервенциями. США вообще трудно считать сейчас договороспособным государством, поскольку оно с легкостью в одностороннем порядке разрывает многосторонние соглашения… Теперь они плотно взялись за переформатирование КЗХО под свои цели", — подчеркнул российский постпред.

"Призываем вас, уважаемые коллеги, самым серьезным образом отнестись к данной сложной ситуации в ОЗХО. Созыв спецсессии КГУ может привести к окончательному расколу Организации и, по сути, к прекращению ее нормального функционирования в качестве одной из самых до недавнего времени успешных международных разоруженческих структур. Ваше решительное "нет" по поводу этой деструктивной инициативы помогло бы избежать негативного сценария, навязываемого группой стран, которая хотела бы превратить ОЗХО в свою послушную марионетку", — обратился Шульгин к участникам брифинга.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена