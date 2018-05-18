Шульгин прокомментировал созываемую США встречу в ОЗХО

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Организуемая США, Великобританией, Францией и Германией в конце июня спецсессия Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) без сомнения призвана усилить антироссийскую и антисирийскую истерию, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
"Отчасти это объясняется стремлением компенсировать неизбежно утрачиваемые западной группой позиции в процессе урегулирования ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в целом. Параллельно преследуется все та же задача — дискредитация и отстранение от власти правительства Башара Асада", — добавил Шульгин.
"Никаких положений на этот счет в химконвенции нет и быть не может. Там чётко прописано только то, что в случае выявления серьезных случаев нарушения КЗХО информация об этом передается на рассмотрение в Совет Безопасности ООН или в Генассамблею ООН. В данном же случае мы видим явную попытку манипулировать Конвенцией, интерпретировать ее положения в своих корыстных и эгоистичных интересах", — добавил Шульгин.
"Призываем вас, уважаемые коллеги, самым серьезным образом отнестись к данной сложной ситуации в ОЗХО. Созыв спецсессии КГУ может привести к окончательному расколу Организации и, по сути, к прекращению ее нормального функционирования в качестве одной из самых до недавнего времени успешных международных разоруженческих структур. Ваше решительное "нет" по поводу этой деструктивной инициативы помогло бы избежать негативного сценария, навязываемого группой стран, которая хотела бы превратить ОЗХО в свою послушную марионетку", — обратился Шульгин к участникам брифинга.