В результате обстрела Горловки силовиками погиб один человек, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 мая — РИА Новости. Женщина погибла в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил в пятницу обязанности главы администрации города Иван Приходько.

Горловка расположена в 40 километрах к северу от Донецка, контролируется ДНР. Город расположен у линии фронта и насчитывает около 250 тысяч жителей. Здесь расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе. За время конфликта город неоднократно подвергался обстрелам.

"Молокова 21. Прямое (попадание) в дом. К сожалению, женщина 1932 года рождения скончалась в реанимации от осколочного ранения головы", — написал Приходько в Facebook.

В представительстве ДНР в Совместном центе контроля и координации прекращения огня (СЦКК) уточнили, что огонь по городу был открыт в 19.00.

"Обстрел велся с направления Дылеевка (подконтрольная Киеву территория — ред.), было выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", — заявил журналистам представитель ДНР в СЦКК.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.