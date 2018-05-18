В результате обстрела Горловки силовиками погиб один человек, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 мая — РИА Новости. Женщина погибла в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил в пятницу обязанности главы администрации города Иван Приходько.
"Молокова 21. Прямое (попадание) в дом. К сожалению, женщина 1932 года рождения скончалась в реанимации от осколочного ранения головы", — написал Приходько в Facebook.
В представительстве ДНР в Совместном центе контроля и координации прекращения огня (СЦКК) уточнили, что огонь по городу был открыт в 19.00.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.