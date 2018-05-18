ОАЭ отправила груз гуманитарной помощи на йеменский остров Сокотра

ДУБАЙ, 18 мая — РИА Новости. Организация Красного Полумесяца ОАЭ отправляет три судна с гуманитарной помощью на йеменский остров Сокотра, сообщает в пятницу эмиратское информационное агентство WAM.

Первый транспорт с 538 тоннами гуманитарной помощи уже прибыл на Сокотру, еще два отправятся из ОАЭ в течение двух дней.

Отмечается, что стоимость первой партии груза составляет около двух миллионов долларов, и она приурочена к началу священного для мусульман месяца Рамадан.

Накануне власти ОАЭ заявили, что за последние три года оказали Йемену помощь в размере почти четырех миллиардов долларов, из которых четверть — это гуманитарная помощь, а остальное — инфраструктурные проекты.