Лавров надеется, что итоги СМИД G20 внесут вклад в саммит глав "двадцатки"

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Россия рассчитывает, что итоги Совета министров иностранных дел (СМИД) G20 в Аргентине внесут важный вклад в подготовку саммита лидеров "двадцатки", заявил в интервью газете "Кларин" глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр участвует 21 мая в СМИД государств "двадцатки" в Буэнос-Айресе.

"Предложенную аргентинцами повестку дня для встречи министров иностранных дел в нынешнем году мы также поддержали. Рассчитываем, что ее итоги – наряду с работой на других треках "двадцатки", число которых на сегодня уже достигло 14 – станут важным вкладом в подготовку саммита лидеров", — сказал Лавров.

По его мнению, растет необходимость искать точки соприкосновения на фоне девальвации международного права, ослабления международных институтов. "Убеждены, что во главу угла необходимо ставить приоритеты развития не для избранных, а для всего человечества. Нужны решения глобального масштаба, которые будут вырабатываться с опорой на принцип многосторонности и учитывать интересы всех без исключения государств", — указал он.

По словам Лаврова, продвигаемые аргентинским председательством принципы, включая социальные аспекты глобальной экономической повестки дня, важность международного консенсуса, созвучны российским подходам к взаимодействию в рамках "двадцатки". "Поддерживаем приоритеты Аргентины", — заявил министр.

"Понимаем, что перед председательством стоит очень непростая задача по поиску консенсуса в нынешних условиях. Считаем, что команда, обеспечивающая функции председательства, действует весьма профессионально. Настроены помогать аргентинским друзьям на всех уровнях с тем, чтобы на предстоящем саммите лидеры могли опираться на весомый "урожай" годового взаимодействия крупнейших экономик мира", — добавил он.

Саммит G20 пройдет в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года.