Лавров надеется, что итоги СМИД G20 внесут вклад в саммит глав "двадцатки"

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Россия рассчитывает, что итоги Совета министров иностранных дел (СМИД) G20 в Аргентине внесут важный вклад в подготовку саммита лидеров "двадцатки", заявил в интервью газете "Кларин" глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр участвует 21 мая в СМИД государств "двадцатки" в Буэнос-Айресе.
"Предложенную аргентинцами повестку дня для встречи министров иностранных дел в нынешнем году мы также поддержали. Рассчитываем, что ее итоги – наряду с работой на других треках "двадцатки", число которых на сегодня уже достигло 14 – станут важным вкладом в подготовку саммита лидеров", — сказал Лавров.
По словам Лаврова, продвигаемые аргентинским председательством принципы, включая социальные аспекты глобальной экономической повестки дня, важность международного консенсуса, созвучны российским подходам к взаимодействию в рамках "двадцатки". "Поддерживаем приоритеты Аргентины", — заявил министр.
Саммит G20 пройдет в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года.