Лавров надеется, что решение США выйти из СВПД не приведет к войне с Ираном

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Москва надеется, что решение президента США Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану не связано с планами США напасть на Тегеран или сменить там режим, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас трудно судить, как будут развиваться события. Хотелось бы надеяться, что выход США из соглашения не связан с планами напасть на Тегеран или сменить там режим. Тем не менее, уже сейчас очевидно, что принятое решение наносит серьезный ущерб глобальной и региональной безопасности и стабильности", — сказал Лавров аргентинской газете "Кларин".

Министр подчеркнул, что в Москве разочарованы решением Трампа об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану и о восстановлении антииранских санкций.

"Такой шаг – существенное нарушение как СВПД, так и резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 2015 года, которая его одобрила. Вашингтон в очередной раз действует вопреки мнению большинства государств мира, исключительно в собственных узкокорыстных интересах, грубо попирая нормы международного права", — заявил Лавров.