В России выразили готовность поставлять Венесуэле медицинские препараты

КАРАКАС, 18 мая — РИА Новости. Сразу несколько ведущих российских фармацевтических компаний выразили готовность поставлять Венесуэле медицинские препараты и вакцины, заявил РИА Новости посол России в Каракасе Владимир Заемский.

"Сейчас идет активное согласование условий поставок в Венесуэлу, запущен процесс получения необходимых разрешений, так как лекарства должны быть здесь сертифицированы", — сказал Заемский.

Он сообщил, что в части экспорта в Россию речь идет о продукции сельского хозяйства, тропических фруктах, цитрусовых, кофе, какао.

"Интересен российский рынок для местных рыболовов, но для перехода к конкретному сотрудничеству нужно решить ряд проблем общего плана, связанных с логистикой, выполнением фитосанитарных требований и налаживанием связей с российскими торговыми сетями", — отметил посол.

Заемский рассказал, что Венесуэла активно продвигает идею привлечения иностранного капитала в проекты по разведке и добыче природных ресурсов, прежде всего в те, которые входят в так называемую "Рудную дугу Ориноко" (Arco minero).

"Там предлагается принять участие в развитии месторождений золота, бокситов, ниобия, тантала, никеля, железной руды и угля. Поэтому вопросы участия российских компаний сейчас решаются их руководством. Венесуэльцы работают сейчас над созданием более комфортного инвестиционного климата в стране, и я рассчитываю, что ко второй половине года, когда мы будем готовиться к очередному заседанию межправкомиссии, какие-то проекты будут готовы", — сказал Заемский.