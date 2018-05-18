ОБСЕ зафиксировала увеличение повреждений объектов инфраструктуры Донбасса

ДОНЕЦК, 18 мая — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала увеличение повреждений объектов инфраструктуры в Донбассе, в том числе и Донецкой фильтровальной станции, исправить данную ситуацию может только отвод сил и средств из этих районов, заявил журналистам первый заместитель главы миссии на Украине Александр Хуг.

"Мы также зафиксировали <…> и в районе Донецкой фильтровальной станции, что объекты инфраструктуры, от которых зависит жизнь гражданского населения, подвергаются все большим и большим повреждениям, а также угрозе сбоя в их работе <…> Если стороны не изменят свои тактические подходы, если они не отведут вооружение, если они не разведут свои силы и средства, то ситуация не улучшится", — заявил журналистам Хуг.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. Компания "Вода Донбасса" ранее заявляла, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. Работа станции была временно приостановлена. После договоренностей о ежедневном усиленном мониторинге со стороны ОБСЕ пересменки сотрудников работа станции была возобновлена.