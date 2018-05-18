Посол РФ заявил о возможной эскалации ситуации в Венесуэле после выборов

КАРАКАС, 18 мая — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Посол России в Каракасе Владимир Заемский не исключает возможной эскалации ситуации в Венесуэле после предстоящих 20 мая президентских выборов.

"Попытки радикалов раскачать ситуацию настораживают. Стремление повторить сценарий прошлого года, когда в течение четырех месяцев здесь пытались реализовать собственный вариант "цветной" революции, — вещь крайне опасная для венесуэльского общества и абсолютно ему не нужная, особенно в нынешней политической и экономической ситуации", — сказал Заемский РИА Новости.

Он надеется, что призыв президента Николаса Мадуро вернуться к диалогу после выборов возымеет действие.

"Но исключать того, что после выборов будут некие формы столкновений, нельзя. В ходе самих выборов сторонники оппозиции, выступающие против участия в голосовании, также могут устраивать беспорядки, которые могут привести к столкновениям с силами правопорядка", — заявил российский посол.

В выборах главы государства в Венесуэле примут участие четыре кандидата: действующий президент страны Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, а также Рейнальдо Кихада и Хавьер Бертуччи. Ранее МИД России заявлял, что считает призывы к срыву голосования в Венесуэле вмешательством в дела суверенного государства, и призвал отказаться от деструктивной практики.