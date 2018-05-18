На Кубе разбился пассажирский самолет

КАРАКАС, 18 мая – РИА Новости. Самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion с сотней пассажиров на борту разбился в пятницу на Кубе, сообщает канал Telemundo со ссылкой на кубинское телевидение.
Самолет летел из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из аэропорта Гаваны.
Российское посольство находится на связи с кубинскими властями. Дипломаты выясняют, находились ли россияне на борту разбившегося воздушного судна.
A #Boeing 737 #plane crashed shortly after taking off from #Havana's main #airport, #cuba pic.twitter.com/i2r0N4jKO4— rita khoury (@ritakhoury10) 18 мая 2018 г.