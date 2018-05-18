Нетаньяху обвинил Совет ООН по правам человека в лицемерии и предвзятости

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в предвзятости и лицемерии Совет ООН по правам человека, который санкционировал международное расследование гибели более сотни палестинцев в столкновениях с силами еврейского государства.

МИД Израиля ранее уже объявил, что отверг попытку "навязать" внешний следственный механизм и проведет проверку событий на границах с сектором Газа силами собственной юридической системы.

"Ничто не ново под солнцем. Организация, которая именует себя Советом по правам человека, вновь доказывает, что она лицемерна и предвзята, что ее цель навредить Израилю и поддержать террор. В наибольшей степени он продемонстрировал свою нерелевантность", — написал Нетаньяху в микроблоге в Twitter.

Глава правительства повторил, что полностью отвергает резолюцию, которая, по его словам, была принята "автоматическим антиизраильским большинством, чье решение было изначально известно".

"Израиль продолжит защищать своих граждан и солдат, поскольку у него есть право на самооборону", — сказано в публикации.

Израиль оказался под шквалом международной критики после того, как в понедельник очередные пограничные столкновения унесли жизни свыше 60 палестинцев — практически столько же, сколько за предыдущие полтора месяца протестных акций под названием "Великий марш возвращения".

В Иерусалиме настаивают, что военные действовали строго в рамках закона и применяли оружие, чтобы не допустить вторжения многотысячных толп, нацеленных "на убийство израильтян и совершение терактов". Вину за кровопролитие израильские власти возлагают на правящее в Газе исламистское движение ХАМАС.