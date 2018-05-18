В госдепе заявили о готовности Помпео работать с Лавровым

ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео готов работать с вновь назначенным на пост главы МИД РФ Сергеем Лавровым, но телефонных бесед или встреч у них пока не запланировано, сообщил в пятницу РИА Новости представитель госдепартамента США.

"Хотя у нас нет запланированных телефонных звонков или встреч, о которых мы могли бы сообщить на этот момент, госсекретарь Помпео ожидает возможности поработать с министром Лавровым по многочисленным двусторонним и международным вопросам, находящимся в нашей повестке", — сказал он.