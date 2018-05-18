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В мире

Депутаты из всех стран ЕС поддержали сохранение русских школ в Латвии

19:3418.05.2018
(обновлено: 19:35 18.05.2018)
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© Sputnik / Сергей МелконовПерейти в фотобанкПервомайская демонстрация штаба защитников русских школ в Риге. 1 мая 2018Первомайская демонстрация штаба защитников русских школ в Риге. 1 мая 2018
© Sputnik / Сергей Мелконов
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РИГА, 18 мая – РИА Новости. Депутаты Европарламента из всех стран Евросоюза поддержали сохранение русских школ Латвии.

Об этом, как сообщает агентство Sputnik Латвия, рассказал евродепутат от "Русского союза Латвии" Мирослав Митрофанов.

Сбор подписей организовали евродепутаты, представляющие русскоязычное население балтийской республики, Мирослав Митрофанов и Андрей Мамыкин.

В обращении критикуется решение о полном переводе среднего образования в стране на латышский язык. Авторы напоминают, что основополагающим принципом Европейского союза является уважение и защита прав национальных меньшинств, и призывают к пересмотру школьной реформы.

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Документ адресован Сейму и кабинету министров Латвии.

Под обращением подписались 115 евродепутатов, представляющие все 28 стран Европейского союза и практически все парламентские фракции.

"Это беспрецедентное выражение солидарности по отношению к национальным меньшинствам, и в особенности — по отношению к русскоязычным жителям Евросоюза", — говорится в сообщении "Русского союза Латвии".

Мирослав Митрофанов поблагодарил всех народных избранников, поддержавших призыв в защиту русскоязычного образования, и тех, кто обеспечил сбор подписей — Андрея Мамыкина и сотрудников своего бюро.

Владимир Линдерман на заседании суда в Риге. 10 мая 2018
© Sputnik / Sergey Melkonov
Суд арестовал защитника русских школ в Латвии Линдермана
"Без преувеличения можно сказать, что это большая победа и помощь в нашей борьбе", — подчеркнул Митрофанов.

Депутат пояснил, что он имеет в виду борьбу не только за сохранение русских школ в Латвии, но и за освобождение арестованных участников русскоязычного движения — Александра Гапоненко и Владимира Линдермана.

"После того как более сотни европейских политиков из всех стран ЕС подписались за образование на языках национальных меньшинств, репрессии властей против нашей партии "Русский союз Латвии" за собрание в защиту русских школ, выглядят жалкой и безумной попыткой официальной Латвии противопоставить себя Евросоюзу", — заявил Митрофанов.

Татьяна Жданок. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Экс-депутат ЕП стала подозреваемой по делу о защите русских школ в Латвии
Ранее евродепутат рассказал, что не ожидал такой поддержки обращения в защиту русских школ. Правда, речь идет о личной позиции парламентариев, которая может не совпадать с точкой зрения их фракции.

Он добавил, что до сих пор институты ЕС старались не вы

ступать против национальных элит, но сегодня этот принцип меняется.

"Посмотрите, например, на конфликт между Брюсселем и Варшавой. И мы добьемся того, чтобы в отношении Латвии со стороны руководства Евросоюза были предприняты определенные шаги. И мы не остановимся. Год у нас есть", — заключил Митрофанов.

© Sputnik / Sergey Melkonov Пикет у здания Рижской центральной тюрьмы в столице Латвии с требованием освободить защитников русских школ в стране Александра Гапоненко и Владимира Линдермана. 16 мая 2018
© Sputnik / Sergey Melkonov
Пикет у здания Рижской центральной тюрьмы в столице Латвии с требованием освободить защитников русских школ в стране Александра Гапоненко и Владимира Линдермана. 16 мая 2018

Второго апреля президент Раймондс Вейонис провозгласил поправки, предусматривающие перевод обучения во всех средних школах на латышский язык к 1 сентября 2021 года.

В республике продолжаются акции протеста русскоязычного населения против реформы. Следующий митинг будет приурочен к Международному дню защиты детей и пройдет либо первого, либо второго июня.

МИД России неоднократно привлекал внимание правозащитных структур ООН, ЕС, ОБСЕ, Совета Европы к дискриминационной политике властей Латвии в языковой сфере.

Все новости Латвии читайте на сайте Sputnik Латвия >>

© Sputnik / Сергей МелконовПерейти в фотобанкПервомайская демонстрация штаба защитников русских школ в Риге. 1 мая 2018
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Первомайская демонстрация штаба защитников русских школ в Риге. 1 мая 2018
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