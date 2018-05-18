У Газы около тысячи палестинцев участвуют в стычках с войсками Израиля

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая — РИА Новости. Около тысячи палестинцев участвуют в стычках с израильскими военными на границах сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Масштабы новых протестов пока выглядят заметно скромнее, чем в предыдущие недели. Информации о пострадавших еще не поступало.

"Примерно тысяча участников волнений собираются в пяти точках у забора безопасности на границе. Еще несколько тысяч находятся в глубине сектора Газа", — сообщили военные.

Они говорят, что протестующие кидают в них камни и жгут шины. Войска в ответ применяют спецсредства и выборочно открывают огонь боевыми патронами, сказано в армейском пресс-релизе.

Выступления в первую пятницу священного для мусульман месяца Рамадана продолжают "Великий марш возвращения", который палестинцы начали 30 марта и теперь обещают продолжать до снятия блокады с анклава. За это время в стычках с израильтянами погибли порядка 110 жителей анклава, тысячи пострадали от пуль и газа. Больше половины потерь пришлось на прошлый понедельник, когда протесты совпали с открытием в Иерусалиме посольства США.