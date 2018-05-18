Израиль отверг решение СПЧ ООН о международном расследовании событий в Газе

Палестинцы везут пострадавшего в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Палестинцы везут пострадавшего в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая — РИА Новости. Израиль отвергает решение Совета ООН по правам человека о международном расследовании событий в секторе Газа и проведет проверку силами собственной юридической системы, объявил израильский МИД.

Заявление было распространено по итогам специальной сессии СПЧ, на которой обсуждалась гибель более сотни палестинцев в столкновениях с израильскими военными в ходе полуторамесячных протестов вдоль границ анклава.

"Израиль полностью отвергает решение Совета ООН по правам человека, который еще раз показал себя органом с автоматическим антиизраильским большинством, где преобладают лицемерие и абсурд. Результаты работы следственной комиссии… известны заранее и заложены в тексте самой резолюции", — говорится в документе.

Израильский МИД утверждает, что истинная цель комиссии заключается не в выяснении правды, а в "демонизации еврейского государства и ограничении его права на самооборону".

"Государство Израиль обладает независимой и профессиональной юридической системой, которая уже приступила к проверке событий в Газе… и отвергает попытку навязать внешний механизм расследования", — заявило внешнеполитическое ведомство.

Министерство повторило, что армия действовала строго в рамках закона, применяя силу, чтобы не допустить прорыва через границу толп, нацеленных "на убийство израильтян и совершение терактов". Вину за кровопролитие израильтяне возложили на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС.