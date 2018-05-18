В Нью-Йорке столкнулись два автобуса, не менее 32 человек ранены

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Два пассажирских автобуса столкнулись в Нью-Йорке, в результате чего ранения получили по меньшей мере 32 человека, сообщает пожарная служба города.
#FDNY members are on scene of a motor vehicle accident involving 2 buses in the Lincoln Tunnel. Currently there are 32 non-life-threatening injuries reported pic.twitter.com/5OmBZEeYcv— FDNY (@FDNY) 18 мая 2018 г.
"Пожарная охрана Нью-Йорка находится на месте аварии c участием двух пассажирских автобусов возле Тоннеля Линкольна. На данный момент 32 человека получили ранения, которые не угрожают их жизни", — сообщает служба в Twitter.
СМИ сообщают о 34 пострадавших.
СМИ сообщают, что инцидент произошел в пятницу на въезде в центральную секцию тоннеля, в одном автобусе в момент столкновения находилось 25 пассажиров, в другом – 37.
Полиция проводит расследование аварии.