Пашинян рассчитывает на взаимодействие с США в осуществлении реформ

ЕРЕВАН, 18 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в пятницу с послом США в Ереване Ричардом Миллзом выразил надежду на взаимодействие с американской стороной при реализации реформ.

"Правительство Армении придает важность взаимодействию с американской стороной и возможному содействию в предусмотренных реформах, направленных на развитие демократии, борьбе с коррупцией, защите прав человека", — приводит пресс-служба кабмина слова Пашиняна.

Согласно пресс-релизу, Миллз заявил, что США готовы оказать республике содействие в реализации провозглашенных целей развития демократии, защиты прав человека, прозрачности и подотчетности власти, которые улучшат бизнес-среду в Армении и сделают ее более привлекательной для американских инвестиций.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера РПА Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Пашиняна.