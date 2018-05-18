Помпео провел "хорошие переговоры" по Ирану с главами МИД "евротройки"

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео провел "очень хорошие" телефонные переговоры со своими коллегами из ФРГ, Франции и Великобритании ("евротройка") по поводу Ирана, заявил в пятницу директор по политическому планированию госдепартамента Брайан Хук.

"Госсекретарь провел очень хорошие телефонные звонки с министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании. Последние недели мы плотно работали с европейцами на разных уровнях: президента, госсекретаря", — сказал Хук.

По его словам, были проведены очень широкие и содержательные консультации.

"Думаю, что у нас с европейцами гораздо больше моментов, в чем мы сходимся, чем у нас расхождений. За время переговоров с "евротройкой" мы достигли большого прогресса не только по ядерной теме, срокам, по баллистическим ракетам, по режиму более тщательного инспектирования, но и по действиям в регионе, правам человека, радиусу действия ракет, которые дестабилизируют регион. Я думаю, что мы оцениваем ситуацию очень схоже", — сказал Хук.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.