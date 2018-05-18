При стрельбе в техасской школе погибли восемь человек

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Жертвами стрельбы в школе города Санта-Фе в Техасе стали восемь человек, сообщил телеканал АВС13.

При этом местный шериф не исключил, что количество погибших может достигать десяти человек. В результате инцидента, по словам представителя местной больницы, госпитализированы трое, один из которых находится в критическом состоянии.

'Multiple casualty incident' reported at TX high school shooting; suspect in custody https://t.co/PEb8RRhBG9 pic.twitter.com/kxYFiav2zE — KCBD NewsChannel11 (@KCBD11) 18 мая 2018 г.

По словам шерифа, в связи со стрельбой задержали двух человек, оба они, по предварительным данным, — ученики школы.

По данным телеканала АВС13, перед инцидентом в здании сработала пожарная сигнализация, ученики вышли из классов, после чего началась стрельба.

At least 8 reported dead in Texas high school shootinghttps://t.co/9ni9sxRR2C pic.twitter.com/3az24h4oTb — Anchorage Daily News (@adndotcom) 18 мая 2018 г.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на произошедшее в Twitter. "Стрельба в школе в Техасе. Предварительные данные выглядят нехорошо. Благослови, господь, всех!" — написал он, добавив, что федеральные власти следят за ситуацией.