При стрельбе в техасской школе погибли восемь человек

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Жертвами стрельбы в школе города Санта-Фе в Техасе стали восемь человек, сообщил телеканал АВС13.
При этом местный шериф не исключил, что количество погибших может достигать десяти человек. В результате инцидента, по словам представителя местной больницы, госпитализированы трое, один из которых находится в критическом состоянии.
'Multiple casualty incident' reported at TX high school shooting; suspect in custody https://t.co/PEb8RRhBG9 pic.twitter.com/kxYFiav2zE— KCBD NewsChannel11 (@KCBD11) 18 мая 2018 г.
По словам шерифа, в связи со стрельбой задержали двух человек, оба они, по предварительным данным, — ученики школы.
Update: #Injuries reported in #shooting at #Texas #highschool: Officials — ABC News — https://t.co/qLe3z6MZWM via @ABC pic.twitter.com/EGvqcZ3IXM— Tonny Hofstede (@tonnyhofstede) 18 мая 2018 г.
По данным телеканала АВС13, перед инцидентом в здании сработала пожарная сигнализация, ученики вышли из классов, после чего началась стрельба.
At least 8 reported dead in Texas high school shootinghttps://t.co/9ni9sxRR2C pic.twitter.com/3az24h4oTb— Anchorage Daily News (@adndotcom) 18 мая 2018 г.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на произошедшее в Twitter. "Стрельба в школе в Техасе. Предварительные данные выглядят нехорошо. Благослови, господь, всех!" — написал он, добавив, что федеральные власти следят за ситуацией.