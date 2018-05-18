В ВОЗ заявили о возможности контролировать развитие вспышки Эболы в Конго

ЖЕНЕВА, 18 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Развитие вспышки смертельного вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, оперативная реакция властей и международного сообщества указывают на то, что ситуацию можно поставить под контроль, заявил председатель комитета Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации Роберт Штеффен.

"Реакция правительства ДР Конго, ВОЗ и партнеров была быстрой и всеобъемлющей. Внедряемые меры дают сильную причину полагать, что вспышка может быть поставлена под контроль", — сказал он.

Штеффен подчеркнул, что ВОЗ не рекомендует внедрять никаких ограничений на передвижение людей, а также на торговлю в связи со вспышкой Эболы в ДР Конго.

По его словам, необходимо тщательно следить за развитием заболевания. В случае резкого ухудшения ситуации ВОЗ готова провести новое заседание чрезвычайного комитета и пересмотреть свои рекомендации.