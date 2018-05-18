В ВОЗ заявили о возможности контролировать развитие вспышки Эболы в Конго

ЖЕНЕВА, 18 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Развитие вспышки смертельного вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, оперативная реакция властей и международного сообщества указывают на то, что ситуацию можно поставить под контроль, заявил председатель комитета Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации Роберт Штеффен.
Штеффен подчеркнул, что ВОЗ не рекомендует внедрять никаких ограничений на передвижение людей, а также на торговлю в связи со вспышкой Эболы в ДР Конго.
По его словам, необходимо тщательно следить за развитием заболевания. В случае резкого ухудшения ситуации ВОЗ готова провести новое заседание чрезвычайного комитета и пересмотреть свои рекомендации.