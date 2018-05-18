Прорыв плотины в Колумбии попал на видео

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Прорыв плотины в Колумбии, вызванный ошибками при строительстве гидроэлектростанции попал на видео.

В ролике видно, как люди убегают от мощного потока воды, пробившегося через туннель.

Как сообщают местные СМИ, десяткам тысяч людей пришлось эвакуироваться после того, как река Каука прорвала дренажный туннель. Около 600 человек лишились своих домов, также были разрушены два моста, две школы и больница.

В среду местные власти объявили об эвакуации в восьми муниципалитетах, опасаясь новых затоплений, из-за которых могут пострадать сотни тысяч человек. Губернатор департамента Антиокия в понедельник назвал происходящее "национальным бедствием".