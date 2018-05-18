В НАТО заявили, что не планируют сокращать свой контингент в Косово

БЕЛГРАД, 18 мая — РИА Новости. НАТО не планирует сокращать контингент своей миротворческой миссии KFOR в самопровозглашенной республике Косово, сообщил в пятницу командующий силами генерал-майор Сальваторе Куочи.

В начале мая командующий контингентом под эгидой НАТО заявлял, что Россия в настоящее время не угрожает самопровозглашенной республике Косово, однако силы Североатлантического альянса готовы реагировать, если ситуация изменится.

"KFOR является успешной историей для НАТО, одной из самых долгих миссий с около 4 тысяч военнослужащих на месте — из государств-членов Североатлантического альянса и стран-партнеров", — цитирует Радио и телевидение Косово итальянского генерала.

"В данный момент могу подтвердить и отметить, что у НАТО нет плана сокращать или изменять миссию KFOR в Косово", — приводит телеканал слова командующего миссией.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

Натовские авиаудары продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное количество жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.

Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.

Силы Североатлантического альянса были дислоцированы в автономном крае 12 июня 1999 года после вывода сербских войск и полиции из Косова и Метохии. Согласно информации на ее сайте, в международной миссии KFOR сейчас участвуют представители 28 государств, не все из которых члены НАТО. Точных данных о численности группировки не сообщается, опубликована цифра около 4 тысяч военнослужащих. Кэмп-Бондстил под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.