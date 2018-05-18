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Пранкеры разыграли журналиста, предложившего разбомбить Крымский мост

Сюжет:
Крымский мост (422)
17:2418.05.2018
(обновлено: 17:38 18.05.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПранкер Владимир Кузнецов на презентации книги Вован и Лексус. Архивное фотоПранкер Владимир Кузнецов на презентации книги Вован и Лексус. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) дозвонились до Тома Рогана, американского журналиста, ранее предложившего взорвать Крымский мост. Пранкеры представились собеседнику министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Во вторник издание Washington Examiner опубликовало колонку, в которой Том Роган призвал Киев "взорвать элементы Крымского моста". В Кремле публикацию назвали безумием, а следственный комитет завел уголовные дела против Рогана и редактора журнала.

"Главное — задеть чувства Путина"

Пранкеры начали разговор с благодарности от имени  президента Украины Петра Порошенко за яркую  антироссийскую публикацию.

— Самое важное — это то, что вам удалось задеть чувства президента России и других представителей российских органов власти, — сказал фейковый министр.

— Если твои действия вызывают негодование в Кремле, значит, ты занимаешься правильным делом, — ответил Роган.

Журналист выразил надежду, что Климкин посетит редакцию издания Washington Examiner во время следующего визита в Вашингтон. Лексус и Вован заверили Рогана, что встреча может состояться в ближайшее время.

Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Предложивший разбомбить Крымский мост журналист уточнил свои слова
Лексус и Вован также пообещали журналисту "разобраться" с заведенным на него уголовным делом в России.

— Мы готовы предоставить вам самого известного адвоката, Марка Фейгина, у которого за спиной очень много успешных дел, а власти России боятся его как огня. Полагаю, эти дела могут стать успешными, и мы сможем рассказать о них миру, другим странам. Это ведь спектакль.

— Правильно, — согласился Роган.

Миссия невыполнима
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Миссия невыполнима

"Моральное право взорвать мост"

В доверительной беседе с "министром" публицист выразил надежду на укрепление отношений между Украиной и США. "Надеюсь, что, когда вы в следующий раз будете в Вашингтоне, мы сможем выпить по пиву", — сказал он. Роган также согласился с заявлением собеседника о "моральном праве взорвать этот мост".

Крымский мост. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Украинский националист рассказал о фотографии Крымского моста над кроватью
— Надеюсь, что вы согласны с тем, что мы должны создать новую нацию, в которой не будет места российской агрессии, ужасной агрессии, в особенности не будет места для их культуры, песен, в частности, георгиевских лент. Вы же знаете, что такое георгиевская лента?— сказал "Климкин".

—  Да, да. Это нелепо. Чем они занимаются? Они стремятся запугать и украсть. И им нужно просто бросить вызов.

Роган рассказал собеседнику, что его отец ранее работал Госдепе. "С нетерпением жду возможности сообщить ему, что я говорил с вами", — отметил он.

Дело Вышинского

Кроме того, пранкеры попросили Рогана оказать "журналистскую поддержку" в связи с арестом на Украине главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Кирилл Вышинский
© Фото : страница Кирилла Вышинского в Facebook
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— Да я сделаю, — пообещал публицист. — Как вам известно, он работал на Путина. Он пытался устроить войну на нашей территории, как это было в США, как Russia Today.

— Да, вмешательство в выборы.

— Полагаю, данное решение правильное и поможет это пресечь.

— Правильно. Оказать отпор. Так и сделаю. Хорошо, — согласился Роган.

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© РИА Новости
Война с инакомыслием, или Как на Украине преследуют журналистов

"Разбомбить артиллерийские подразделения в Крыму"

Начало автомобильного движения по Крымскому мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Оренбургские колонии готовы "принять" американского журналиста Тома Рогана
В завершение разговора пранкеры попросили собеседника написать новую статью с разъяснениями, как лучше всего бомбить различные крымские объекты, на что также получили предварительное согласие.

— Как вы думаете, какой объект лучше всего бомбить в следующий раз?

— Думаю, вам, вероятно, это известно лучше меня, но, полагаю, их артиллерийские подразделения на юго-востоке, — ответил Роган.

После разговора журналист похвастался в твиттере, что провел "замечательную беседу" с Павлом Климкиным. Министр прокомментировал публикацию, подчеркнув, что никогда не общался с Томом Роганом.

​Журналист, в свою очередь, понял, что его диалог с "Климкиным" был пранком. "Вчера меня разыграли русские", — написал он.

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