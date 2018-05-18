Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) дозвонились до Тома Рогана, американского журналиста, ранее предложившего взорвать Крымский мост. Пранкеры представились собеседнику министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.
Во вторник издание Washington Examiner опубликовало колонку, в которой Том Роган призвал Киев "взорвать элементы Крымского моста". В Кремле публикацию назвали безумием, а следственный комитет завел уголовные дела против Рогана и редактора журнала.
"Главное — задеть чувства Путина"
Пранкеры начали разговор с благодарности от имени президента Украины Петра Порошенко за яркую антироссийскую публикацию.
— Самое важное — это то, что вам удалось задеть чувства президента России и других представителей российских органов власти, — сказал фейковый министр.
— Если твои действия вызывают негодование в Кремле, значит, ты занимаешься правильным делом, — ответил Роган.
Журналист выразил надежду, что Климкин посетит редакцию издания Washington Examiner во время следующего визита в Вашингтон. Лексус и Вован заверили Рогана, что встреча может состояться в ближайшее время.
— Мы готовы предоставить вам самого известного адвоката, Марка Фейгина, у которого за спиной очень много успешных дел, а власти России боятся его как огня. Полагаю, эти дела могут стать успешными, и мы сможем рассказать о них миру, другим странам. Это ведь спектакль.
— Правильно, — согласился Роган.
"Моральное право взорвать мост"
В доверительной беседе с "министром" публицист выразил надежду на укрепление отношений между Украиной и США. "Надеюсь, что, когда вы в следующий раз будете в Вашингтоне, мы сможем выпить по пиву", — сказал он. Роган также согласился с заявлением собеседника о "моральном праве взорвать этот мост".
— Да, да. Это нелепо. Чем они занимаются? Они стремятся запугать и украсть. И им нужно просто бросить вызов.
Роган рассказал собеседнику, что его отец ранее работал Госдепе. "С нетерпением жду возможности сообщить ему, что я говорил с вами", — отметил он.
Дело Вышинского
Кроме того, пранкеры попросили Рогана оказать "журналистскую поддержку" в связи с арестом на Украине главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
— Да, вмешательство в выборы.
— Полагаю, данное решение правильное и поможет это пресечь.
— Правильно. Оказать отпор. Так и сделаю. Хорошо, — согласился Роган.
"Разбомбить артиллерийские подразделения в Крыму"
— Как вы думаете, какой объект лучше всего бомбить в следующий раз?
— Думаю, вам, вероятно, это известно лучше меня, но, полагаю, их артиллерийские подразделения на юго-востоке, — ответил Роган.
После разговора журналист похвастался в твиттере, что провел "замечательную беседу" с Павлом Климкиным. Министр прокомментировал публикацию, подчеркнув, что никогда не общался с Томом Роганом.
Just read @TomRtweets tweet. Funny. I’ve never spoken to the man and sincerely the article isn’t worth commenting. Not sure wether he wants to present me as a hero or a criminal:) in fact,it doesn’t matter. Looks like another Russia-led provocation https://t.co/2TwVz6z4xX— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 мая 2018 г.
Журналист, в свою очередь, понял, что его диалог с "Климкиным" был пранком. "Вчера меня разыграли русские", — написал он.
I got played by the Russians yesterday. https://t.co/eMAcnMVFlN— Tom Rogan (@TomRtweets) 18 мая 2018 г.