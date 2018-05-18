Кабмин Литвы принял участие в маневрах в преддверии прибытия военных НАТО

ВИЛЬНЮС, 18 мая — РИА Новости. Кабинет министров Литвы впервые принял участие в маневрах "Хозяин Литвы", которые прошли в преддверии прибытия в страну военнослужащих НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба правительства балтийской республики.

"Учения "Хозяин Литвы" направлены на совершенствование навыков представителей власти принимать решения стратегического характера и срочного решения возникающих проблем, связанных с приемом и дислокацией прибывающих союзников", — говорится в сообщении. Учения состоялись в Департаменте безопасности Литвы в Вильнюсе.

Согласно сценарию маневров, в стране ухудшилась ситуация с безопасностью, в Литву в срочном порядке прибывают союзнические силы в большом количестве. В ходе дислокации военнослужащих возникают проблемы в различных областях – логистике, правовой сфере, секторе коммуникации. Эти вопросы можно решить на уровне правительства.

"Учения организованы для того, чтобы мы могли оценить свои силы и возможности, проанализировать возможные слабые места и подготовиться к сценарию учений, если бы он мог произойти в реальной жизни", — приводит пресс-служба слова премьера Литвы Саулюса Сквернялиса.

Организатором учений "Хозяин Литвы" является Минобороны совместно с бюро по управлению и предотвращению угроз при правительстве республики.

Ранее Минобороны Литвы сообщило, что международные учения сухопутных сил США в Европе Saber Strike 2018 пройдут в Литве, Латвии, Эстонии и Польше с 3 по 15 июня с участием 18 тысяч военнослужащих из 19 стран. В Литве в учениях будут задействованы 6,6 тысячи военнослужащих из ряда государств альянса. Одним из важнейших элементов учений является передислокация второго кавалерийского полка сухопутных сил США, дислоцируемого в Германии, в городе Фильзек. В рамках этого этапа около 3 тысяч военнослужащих США с 1,5 тысячи единиц военной техники, двумя маршрутами передислоцируются из Германии в Литву и Латвию.