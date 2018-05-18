Сербия создала комиссию по расследованию последствий бомбардировок НАТО

БЕЛГРАД, 18 мая — РИА Новости. Скупщина (парламент) Сербии в пятницу утвердила состав комиссии, которая призвана выяснить и утвердить последствия бомбардировок НАТО 1999 года для населения страны, сообщило агентство Танюг.
"За предложение председателя парламента Майи Гойкович проголосовали 156 присутствующих (из 250) депутатов, не было голосовавших "против" и воздержавшихся. Председателем органа станет парламентарий от правящей Сербской прогрессивной партии, глава комитета по здравоохранению Дарко Лакетич, а задачей комиссии станет рассмотрение последствий бомбардировок НАТО 1999 года и их влияние на окружающую среду, с особым акцентом на последствия применения снарядов с обедненным ураном", — передает агентство.
Ранее инициативная группа медиков, ученых и военных Сербии направила президенту республики, министерствам здравоохранения и охраны окружающей среды запрос на проведение расследования последствий бомбардировок НАТО. В исследованиях планируется участие медиков различных специальностей, в том числе радиологов, эпидемиологов и токсикологов, которые будут исследовать почву, воду и воздух, а также продукты питания.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года.
Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.