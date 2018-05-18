Сербия создала комиссию по расследованию последствий бомбардировок НАТО

БЕЛГРАД, 18 мая — РИА Новости. Скупщина (парламент) Сербии в пятницу утвердила состав комиссии, которая призвана выяснить и утвердить последствия бомбардировок НАТО 1999 года для населения страны, сообщило агентство Танюг.

Ранее президент Сербии Александр Вучич на открытии нового отделения онкологии в медицинском Институте онкологии и радиологии Белграда заявил, что применение авиацией Североатлантического альянса снарядов с обедненным ураном является причиной роста раковых заболеваний в стране. Вучич отметил, что злокачественные опухоли, по данным медиков, сейчас появляются у сербских детей, чьи родители рождены в 90-х, и назвал применение обедненного урана "преступлением без прецедента".

"За предложение председателя парламента Майи Гойкович проголосовали 156 присутствующих (из 250) депутатов, не было голосовавших "против" и воздержавшихся. Председателем органа станет парламентарий от правящей Сербской прогрессивной партии, глава комитета по здравоохранению Дарко Лакетич, а задачей комиссии станет рассмотрение последствий бомбардировок НАТО 1999 года и их влияние на окружающую среду, с особым акцентом на последствия применения снарядов с обедненным ураном", — передает агентство.

Министр охраны окружающей среды страны Горан Триван сообщил в октябре 2017 года, что правительство Сербии готово участвовать в создании национальной лаборатории для расследования последствий натовских бомбардировок 1999 года, при которых мог применяться обедненный уран.

Ранее инициативная группа медиков, ученых и военных Сербии направила президенту республики, министерствам здравоохранения и охраны окружающей среды запрос на проведение расследования последствий бомбардировок НАТО. В исследованиях планируется участие медиков различных специальностей, в том числе радиологов, эпидемиологов и токсикологов, которые будут исследовать почву, воду и воздух, а также продукты питания.

Ожидается, что создаваемый координирующий орган проведет экономическое и правовое исследования. Собранный материал может послужить основой для предъявления иска Сербией к 19 странам-членам Североатлантического альянса, которые участвовали в агрессии.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года.

Точное количество жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.

Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.