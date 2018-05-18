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СПЧ ООН принял решение создать механизм расследования событий вокруг Газы

Сюжет:
Протесты в Газе из-за переноса посольства США в Иерусалим (137)
16:5718.05.2018
(обновлено: 17:24 18.05.2018)
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© РИА НовостиПалестинские дети на акциях протеста на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фотоПалестинские дети на акциях протеста на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото
© РИА Новости

ЖЕНЕВА, 18 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Совет ООН по правам человека принял решение о создании независимого международного механизма по расследованию событий вокруг Газы и нарушений Израиля.

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото
© AFP 2018 / Mohammed Abed
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Решение было принято по итогам спецсессии Совета ООН по правам человека, посвященной ухудшающейся ситуации на палестинских территориях.

Совет также принял резолюцию, которая была представлена Пакистаном от имени Организации исламского сотрудничества за исключением Албании и призывает к созданию независимого механизма по расследованию нарушений прав палестинцев, а также вероятных военных преступлений. За резолюцию проголосовали 29 стран действующих членов СПЧ ООН, против высказались Австралия и США государств, 14 воздержались.

Вид Иерусалима. Архивное фото
© AFP 2018 / Ahmad Gharabli
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Резолюция предусматривает "незамедлительно создать независимую международную комиссию по расследованию нарушений и злоупотреблений международного гуманитарного права и международного законодательства в области прав человека на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, в особенности в секторе Газа, в контексте военных нападений на крупномасштабные гражданские протесты, которые начались 30 марта". В документе подчёркивается необходимость расследовать причины и обстоятельства предположительных нарушений, "в том числе тех, которые могут быть расценены как военные преступления". Новая комиссия должна определить виновных в них и предоставить рекомендации по наказанию.

Акция протеста на границе между Израилем и сектором Газа. 15 мая 2018
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
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Согласно решению СПЧ ООН, комиссия должна будет представить устный доклад о проведенном расследовании на 39-й сессии СПЧ ООН в сентябре, а письменный доклад – к 40-й сессии СПЧ в марте 2019 года.

Создание миссии по расследованию в секторе Газа "ни на йоту" не изменит сложившуюся ситуацию, заявила постпред Израиля при женевском офисе ООН Авива Раз Шечтер. При этом она обвинила власти Палестины, в частности, партию "Хамас", в провоцировании Израиля и использовании мирных жителей в качестве "живого щита".

Палестинские дети на акциях протеста на границе сектора Газа с Израилем. 15.05.18
© РИА Новости
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Выступая в пятницу на сессии СПЧ ООН Верховный комиссар ООН по правам человека Зайд Раад аль Хуссейн осудил действия Израиля в отношении палестинцев во время протестов, которые начались 30 марта. По его мнению, убийства людей, совершенные Израилем как оккупационной державой с применением боевого оружия, могут расцениваться как преднамеренные, что является нарушением Женевской конвенции по защите гражданского населения в военное время.

Постпред Палестины при женевском отделении ООН Ибрагим Храиши призывал СПЧ срочно создать независимый международный механизм по расследованию нарушений прав человека со стороны Израиля и ситуации на границе с сектором Газа. По его словам, Палестина готова взять на себя ответственность, если созданный механизм найдет какие-либо нарушения со стороны Рамаллы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© AP Photo / Presidential Press Service, pool
Эрдоган упрекнул ООН в неспособности решать мировые проблемы
Временно исполняющий обязанности постпреда США при женевском отделении ООН Теодор Аллегра поддержал Израиль, заявив, что Совет ООН по правам человека становится предвзятым, принимая сторону Палестины, а Израиль имеет полное право на самозащиту.

Россия, со своей стороны, призвала возобновить палестино-израильский диалог. Выступая на сессии СПЧ постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил, что "действия США раскачали ситуацию на арене палестино-израильского противостояния", а дополнительным раздражающим фактором стало проведение американской стороной 14 мая торжественной церемонии переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

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