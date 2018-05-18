Путин выразил надежду, что Скрипаль будет жив, здоров и невредим

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 18 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что отравленный в Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль будет жив, здоров и невредим. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По словам Путина, он узнал о том, что Скрипаль вышел из больницы, из СМИ.

"Слава богу он поправился, вышел из больницы выписался, надеюсь, он будет здоров, жив и невредим", — сказал Путин.

Он отметил, что если бы, как утверждает Лондон, против Скрипаля применили боевое отравляющее вещество, то он погиб бы на месте мгновенно или в течение нескольких минут.

Глава государства также напомнил, что Россия неоднократно предлагала Великобритании помощь в расследовании и просила допустить к нему российских представителей. "С их стороны никакой ответной реакции пока нет. Наше предложение остается открытым", — заключил президент.

Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочь Юлию 4 марта отравили в городе Солсбери. После этого отношения России и Британии резко обострились. Лондон утверждает, что для отравления использовалось нервно-паралитическое вещество A234, и обвиняет в причастности к этому российское государство. Москва все обвинения категорически отрицает.