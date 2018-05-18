Замены "нормандскому формату" на сегодняшний день нет, заявил Путин

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 18 мая — РИА Новости. Замены "нормандскому формату" (РФ, Франция, Германия, Украина) по урегулированию на востоке Украины на сегодняшний день нет, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Что касается "нормандского формата", я уже об этом сказал, мы считаем его важным инструментом урегулирования ситуации на востоке Украины. Россия готова работать в этом формате. Более того, мы считаем его очень важным, и во всяком случае на сегодняшний день замены ему нет", — сообщил российский лидер в пятницу.

Он отметил, что на встрече с Меркель не обсуждалась конкретная дата встречи в "нормандском формате", но такая возможность оговаривалась.