СОЧИ, 18 мая — РИА Новости. Европа хочет, чтобы Тегеран продолжил выполнять иранскую ядерную сделку, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

"Мы со стороны Европы, европейцев, с Ираном ведем свои контакты, говорим об этом, чтоб Иран остался верен этому соглашению, потому что, я думаю, оно гарантирует больше контроля и безопасности", — заявила она.

Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.