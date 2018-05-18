Путин назвал задержание Вышинского "беспрецедентным"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Владимир Путин назвал "беспрецедентной" ситуацию с задержанием руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
"Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню", — отметил Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Меркель, в свою очередь, пообещала, что поднимет этот вопрос на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.
"Как я и говорила, российские журналисты, которые здесь арестовываются и не могут заниматься своей работой, что нас тоже наполняет озабоченностью", — сказала канцлер.
Арест Вышинского
Жена Вышинского Ирина рассказала, что у журналиста есть проблемы со здоровьем и он не может обходиться без лекарств.
В тот же день силовики провели многочасовые обыски в представительстве РИА Новости в Киеве, а также в квартире корреспондента Людмилы Лысенко и главы представительства агентства Андрея Бородина. После этого их вызвали на допрос в СБУ.
В четверг Вышинского арестовали на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.
Акция в поддержку журналиста
Всего к диппредставительству пришли около двухсот человек.
Как заявила Симоньян, на Украине в зоне риска сейчас находится любой человек, который выступает против курса властей. По ее словам, чем ближе к выборам, тем хуже становится ситуация. Главный редактор отметила, что училась "по западным учебникам о свободе слова".
"Почему же эта самая Европа сейчас молчит и предаёт те самые ценности, которым она нас учила? Очень хотелось бы услышать ответ на этот вопрос", — добавила Симоньян.
Также он отметил, что журналисты на Украине получают недостаточно поддержи от правозащитного сообщества.
"Честно говоря, я не слышал ни одного внятного, громкого протеста и таких четких слов солидарности. То ли потому, что они не слышали и пока не успели услышать, то ли они находятся под чьим-то контролем, то ли потому что уже махнули рукой на Украину и то, что там происходит", — добавил генеральный директор агентства.