Путин назвал задержание Вышинского "беспрецедентным"

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в Сочи. 18 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в Сочи. 18 мая 2018

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Владимир Путин назвал "беспрецедентной" ситуацию с задержанием руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню", — отметил Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Меркель, в свою очередь, пообещала, что поднимет этот вопрос на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

"Как я и говорила, российские журналисты, которые здесь арестовываются и не могут заниматься своей работой, что нас тоже наполняет озабоченностью", — сказала канцлер.

Арест Вышинского

Вышинского задержали пятнадцатого мая в Киеве прямо у дома. Его подозревают в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналиста этапировали в Херсон. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Жена Вышинского Ирина рассказала, что у журналиста есть проблемы со здоровьем и он не может обходиться без лекарств.

В тот же день силовики провели многочасовые обыски в представительстве РИА Новости в Киеве, а также в квартире корреспондента Людмилы Лысенко и главы представительства агентства Андрея Бородина. После этого их вызвали на допрос в СБУ.

В четверг Вышинского арестовали на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.

Акция в поддержку журналиста

В пятницу у здания посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку Вышинского. В ней приняли участие главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, генеральный директор агентства Дмитрий Киселев, известные журналисты, члены партии ЛДПР, представители ОНФ.

Всего к диппредставительству пришли около двухсот человек.

Как заявила Симоньян, на Украине в зоне риска сейчас находится любой человек, который выступает против курса властей. По ее словам, чем ближе к выборам, тем хуже становится ситуация. Главный редактор отметила, что училась "по западным учебникам о свободе слова".

"Почему же эта самая Европа сейчас молчит и предаёт те самые ценности, которым она нас учила? Очень хотелось бы услышать ответ на этот вопрос", — добавила Симоньян.

Киселев, в свою очередь, сравнил арест Вышинского с действиями инквизиции и пообещал, что акции в поддержку журналиста будут продолжаться.

Также он отметил, что журналисты на Украине получают недостаточно поддержи от правозащитного сообщества.

"Честно говоря, я не слышал ни одного внятного, громкого протеста и таких четких слов солидарности. То ли потому, что они не слышали и пока не успели услышать, то ли они находятся под чьим-то контролем, то ли потому что уже махнули рукой на Украину и то, что там происходит", — добавил генеральный директор агентства.