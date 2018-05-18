ЕС поддерживает соглашение по иранской ядерной сделке, заявила Меркель

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 18 мая 2018

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 18 мая 2018

РИА НОВОСТИ. ЕС ПОДДЕРЖИВАЕТ СОГЛАШЕНИЕ ПО ИРАНСКОЙ ЯДЕРНОЙ СДЕЛКЕ И БУДЕТ ЕГО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ НЕЕ США — МЕРКЕЛЬ