"Шутить дома будете": Порошенко не оценил юмор чиновника

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко резко осадил главу службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Владислава Животченко, пошутившего о средствах на строительство. Содержание неловкого диалога пересказало местное издание Depo.Днепр.

Президент спросил Животченко, сколько его ведомству потребуется денег, на что глава автодора попытался отшутиться.

"А кто знает — сколько", — сказал он.

Порошенко не понравился ответ, после чего Животченко попытался извиниться за неудачное высказывание.

"Шутить будете у себя дома, вас президент спрашивает, сколько требуется денег. Я вас не извиняю", — ответил Порошенко на его попытку оправдаться.

Ранее в Сети высмеяли присутствие главы Украины на открытии фельдшерского пункта в малонаселенном селе Боденьки. Пользователи сочли мастшаб работы Порошенко нелепым.