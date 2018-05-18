Берлускони заявил, что готов снова возглавить правительство Италии

РИМ, 18 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Экс-премьер и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что готов снова стать кандидатом в премьер-министры Италии в случае получения соответствующего мандата от президента страны.

"Думаю, что должна быть возможность дать мандат правоцентристской коалиции, чтобы представить свою программу парламенту, где мы будем в уверены в том, что получим большинство и дадим жизнь правительству, которое просуществует долгое время", — заявил он журналистам в автономной области Валле-д'Аоста, куда прибыл в рамках кампании на региональных выборах.

"Добавим к этому тот факт, что некий Сильвио Берлускони, у которого есть девятилетний опыт в правительстве, который трижды председательствовал в "семерке" и "восьмерке", снова стал доступен из-за реабилитации. Поэтому, я считаю, что из-за недостатка персоналий, который мы сейчас можем констатировать, я полностью доступен, потому что нет другого кандидата, которого можно сравнить с Сильвио Берлускони", — сказал экс-премьер.

Говоря об обнародованном в пятницу "контракте" между "Движением 5 звезд" и "Лигой", в котором детально прописана программа действий их будущего коалиционного правительства, Берлускони подчеркнул, что его союзник по альянсу, лидер "Лиги" Сальвини "никогда не говорил от имени правоцентристской коалиции, а всегда говорил от своего или "Лиги".

"Контракт между Лигой и "Движением" не имеет ничего общего с программой коалиции. Между мной и Сальвини, если говорить о переговорах, сейчас имеется большая дистанция", — констатировал 81-летний политик.

На прошлой неделе надзорный суд Милана вынес решение о реабилитации Берлускони, который в 2013 году был приговорен Верховным судом Италии к четырем годам лишения свободы по резонансному делу о финансовых махинациях в принадлежащей ему группе Mediaset. Постановление надзорного суда отменило предыдущие решения судебных органов, согласно которым экс-премьер в течение шести лет после вынесения приговора не мог занимать государственные должности и баллотироваться на выборах.