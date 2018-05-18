Трамп возмутился "фейковым" обвинениям в американских СМИ

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "фейковые СМИ" намеренно сообщили, что он назвал "животными" всех иммигрантов, а не только членов центральноамериканской бандитской группировки MS-13, также известной под названием "Мара Сальватруча".

"Фейковые СМИ говорили, что я назвал иммигрантов или незаконных иммигрантов "животными". Неправда! Им нехотя пришлось отказаться от своих историй. Я назвал членов банды МS-13 "животными", большая разница — и это правда! Фейковые новости намеренно поняли неправильно, как обычно!" — написал Трамп в Twitter

Трамп употребил слово "животные" в Калифорнии на встрече с местными властями. На вопрос о членах банд Трамп сказал, что США пытаются остановить многих людей, пытающихся проникнуть на их территорию. Трамп заявил, что "это не люди, это животные".

Демократы обрушились с критикой на президента, заявив, что он говорил обо всех иммигрантах.

Представитель Белого дома Сара Сандерс ранее заявила, что президент имел полное право назвать "животными" членов иммигрантских преступных группировок. По словам Сандерс, Трамп говорил лишь о членах жестоких банд, включая печально знаменитую MS-13 ("Мара Сальватруча").