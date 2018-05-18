В Дании арестовали мужчину по делу о финансировании террористов

СТОКГОЛЬМ, 18 мая – РИА Новости, Людмила Божко. Датские правоохранительные органы арестовали по запросу итальянских властей жителя Швеции с сирийскими корнями по подозрению в торговле людьми и финансировании террористической деятельности, сообщает шведская газета Dagens nyheter.

"Итальянский суд объявил его в розыск, и суд Копенгагена дал согласие на выдачу в прошедший понедельник. Дело будет рассмотрено в апелляционном суде, но я думаю, что он будет в Италии в течение недели", — приводит издание слова адвоката подозреваемого Финна Бакманна.

Поясняется, что подозреваемый – 45-летний сирийский гражданин, который с 2012 года проживает с семьей в Швеции. Полиция задержала его в аэропорту Копенгагена Каструп. Сообщается, что подозреваемый проживал также и на Сардинии.

Итальянская полиция считает его одним из организаторов двух групп, многие члены которых были арестованы в ходе операции 10 мая. По данным газеты, находясь в Швеции, подозреваемый за плату переправлял в Европу мигрантов из Сирии, часть выручки затем использовалась для финансирования террористической деятельности.

Адвокат подозреваемого сообщил, что его клиент отрицает причастность к каким-либо преступлениям.

По данным Dagens nyheter, мужчину в мае прошлого года задержала шведская дорожная полиция, когда тот вместе со своими спутниками ехал на машине в Норвегию. У мужчин обнаружили около 700 тысяч крон наличными (70 тысяч евро). Они пояснили, что деньги были частью системы по переводу денежных средств hawala. Эта система построена не на банковских безналичных операциях, а на переводах наличных на основании устной договоренности, используется на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Индии.

После этого инцидента шведская полиция начала следствие, к которому подключилась полиция безопасности Швеции SAPO, в связи с подозрениями относительно финансирования террористической деятельности.

Подозреваемый находился под арестом в Швеции с июня по ноябрь 2017 года, но расследование не привело к предъявлению каких-либо обвинений. Впоследствии материалы шведских следователей использовались их итальянскими коллегами, пишет газета.