В Дании арестовали мужчину по делу о финансировании террористов

СТОКГОЛЬМ, 18 мая – РИА Новости, Людмила Божко. Датские правоохранительные органы арестовали по запросу итальянских властей жителя Швеции с сирийскими корнями по подозрению в торговле людьми и финансировании террористической деятельности, сообщает шведская газета Dagens nyheter.
Поясняется, что подозреваемый – 45-летний сирийский гражданин, который с 2012 года проживает с семьей в Швеции. Полиция задержала его в аэропорту Копенгагена Каструп. Сообщается, что подозреваемый проживал также и на Сардинии.
Итальянская полиция считает его одним из организаторов двух групп, многие члены которых были арестованы в ходе операции 10 мая. По данным газеты, находясь в Швеции, подозреваемый за плату переправлял в Европу мигрантов из Сирии, часть выручки затем использовалась для финансирования террористической деятельности.
Адвокат подозреваемого сообщил, что его клиент отрицает причастность к каким-либо преступлениям.
После этого инцидента шведская полиция начала следствие, к которому подключилась полиция безопасности Швеции SAPO, в связи с подозрениями относительно финансирования террористической деятельности.
Подозреваемый находился под арестом в Швеции с июня по ноябрь 2017 года, но расследование не привело к предъявлению каких-либо обвинений. Впоследствии материалы шведских следователей использовались их итальянскими коллегами, пишет газета.