В Конго увеличилось число подтвержденных заражений лихорадкой Эбола

ЖЕНЕВА, 18 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество подтвержденных заражений смертельным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической республике Конго увеличилось до 14 случаев, заявил на брифинге в пятницу пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

"После появления случая заражения в Мбандаке, ВОЗ поменяла уровень национального распространения заболевания с "высокого" на "очень высокий". Распространение на региональном и международном уровне остается низким. Общее количество случаев Эболы в настоящее время составляет 45 заболевших, из которых 14 подтверждены клинически, 10 являются подозрениями на заболевания и 21 случай возможного заражения вирусом", — сказал он.

По его словам, ВОЗ намерена использовать в ДР Конго разработанную вакцину против Эболы из расчета, что на каждого заболевшего с подтвержденным или возможным вирусом приходится порядка 120 контактов. И все эти люди должны получить лекарство.