В Израиле пожар у аэропорта нарушил график авиарейсов

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая — РИА Новости. Пожар в районе главного израильского аэропорта обернулся задержками авиарейсов, прибывающих в Тель-Авив и вылетающих оттуда, передают местные телеканалы.

Возгорание поросших травой и кустарником пустошей в окрестностях международного аэропорта имени Давида Бен-Гуриона заставило авиационные власти координировать график полетов с пожарными.

"Пожар в районе населенного пункта Эльад рядом с аэропортом привел к задержке рейсов… Пока один самолет был отправлен на другой аэродром, а все "окна" вылетов и посадок согласовываются с пожарным управлением центрального округа", — сообщил Десятый телеканал.

В Израиле с четверга держится жаркая, сухая и ветреная погода, способствующая возникновению природных пожаров.

В центре страны возгорания заставили полицию закрыть для движения отдельные участки автодорог, на юге, по данным СМИ, остановлено движение поездов на одной из веток, связывающих города Кирьят-Гат и Беер-Шеву.